Париж, , 15:42 — REGNUM Французский журнал France Football не будет вручать приз лучшему игроку мира «Золотой мяч» по итогам 2020 года. Об этом 20 июля сообщается на сайте издания.

Причиной такого решения стала пандемия коронавируса. По мнению учредителей награды, в 2020 году нельзя оценивать игроков, как в предыдущие годы, поскольку сезон был возобновлён не во всех странах.

Таким образом, как считают в издании, при выборе победителя будет упущена объективность. Это первый случай с 1956 года, когда «Золотой мяч» решили не вручать.

Напомним, France Football ежегодно вручает «Золотой мяч» с 1956 года. Действующим обладателем награды является Лионель Месси.

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