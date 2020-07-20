Рига, , 15:24 — REGNUM Главным тренером рижского хоккейного клуба «Динамо стал Петерис Скудра. Об этом 20 июля сообщается на сайте клуба.

Расширенный совет правления клуба утвердил решение о назначении Скудры. Ему поручено разработать план подготовки команды к сезону 2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и предложить кандидатуры в тренерский штаб.

Ранее Скудра был главным тренером «Торпедо» и «Трактора». Из челябинского клуба он был уволен в ноябре 2019 года.

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