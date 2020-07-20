Москва, , 15:11 — REGNUM Президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров планирует оставаться на этом посту до 2026 года. Об этом 20 июля он заявил во время онлайн-конференции.

«Главное для меня даже не на два, а на шесть лет — развитие биатлона в регионах», — сказал Майгуров.

На два года задачей является подготовка к Олимпийским играм в Пекине. А в ближайшей перспективе он планирует финансовую стабилизацию СБР — привлечение партнёров и спонсоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Майгуров был единогласно избран президентом СБР. Его полномочия в рамках текущего срока истекают в 2022 году.

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