Пекин, , 14:38 — REGNUM Главным тренером китайского хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» стал Алексей Ковалёв. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба клуба.

На посту главного тренера 47-летний Ковалёв сменил канадца Курта Фрэйзера. Подробности сделки не уточняются.

Российский специалист работает в тренерском штабе «Куньлуня» с 2018 года.

Ковалёв завершил карьеру хоккеиста в 2017 году. Он сыграл 1316 игр в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), набрав 1029 очков (430+599). В 1995 году он завоевал Кубок Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Куньлунь», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), планирует в сезоне 2020/21 проводить домашние матчи в Мытищах.

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