Казань, , 14:06 — REGNUM Очередной матч российской премьер-лиги состоится в среду, 22 июля в столице Татарии на «Ак Барс Арене». Домашнюю встречу проведет футбольный клуб «Рубин» с московским «Спартаком», сообщает пресс-служба администрации Казани.

В турнирной таблице москвичи опережают казанцев на одно место и находятся на 9-ой позиции. По итогам 29 прошлых игр, казанский клуб набрал 35 очков и победил восемь раз. Спартак одержал 10 побед и заработал 36 оков.

Матч намечен на 19:00. В соответствии с новым регламентом лиги, присутствие зрителей гостевой команды на игре не допускается, так как количество зрителей на трибунах не должно превышать 10% от вместимости трибун стадиона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Футбольный клуб «Оренбург» обратился к казанскому «Рубину» с просьбой перенести матч 26-го тура чемпионата России.

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