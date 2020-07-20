Абу-Даби, , 13:48 — REGNUM Глава UFC Дэна Уайт заявил, что в организации никогда не будет другого такого бойца, как Хабиб Нурмагомедов. Об этом 20 июля сообщает The National.

Хабиб Нурмагомедов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Другого такого, как Хабиб, не будет никогда. Он непобеждённый. Он достиг всего. У него куча денег», — сказал Уайт.

По его словам, в будущем в UFC будут другие звёзды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уайт заявил, что Нурмагомедов проведёт бой с Джастином Гэтжи на «Бойцовском острове» в октябре.

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