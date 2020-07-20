Белгород, 20 июля 2020, 13:36 — REGNUM Площадки для бадминтона планируют обустроить в Белгороде. В планах мэрии в 2021 году открыть 50 спортобъектов, сообщил 20 июля на своей странице в социальной сети глава администрации города Юрий Галдун.
Заниматься бадминтоном жители смогут на школьных стадионах или на площадках во дворах.
Как сообщало ИА REGNUM, региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация бадминтона» была зарегистрирована в 2019 году.
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