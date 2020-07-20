Белгород, , 13:36 — REGNUM Площадки для бадминтона планируют обустроить в Белгороде. В планах мэрии в 2021 году открыть 50 спортобъектов, сообщил 20 июля на своей странице в социальной сети глава администрации города Юрий Галдун.

Заниматься бадминтоном жители смогут на школьных стадионах или на площадках во дворах.

«28 хотим разместить во дворах при их комплексном благоустройстве. Остальные будут на школьных стадионах. Прорабатываем вопрос создания отделения бадминтона в одной из спортшкол», написал градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация бадминтона» была зарегистрирована в 2019 году.

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