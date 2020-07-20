Самара, , 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса. Об этом 20 июля сообщается на странице самарского клуба в Twitter.

«Сочи» прислал письмо в адрес «Крыльев», в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля в «Сочи» была выявлена вспышка коронавируса. Из-за этого команда не смогла сыграть матч 29-го тура с «Тамбовом».

Встреча «Крыльев Советов» и «Сочи» должна была состояться в Самаре 22 июля.

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