Монако, , 12:59 — REGNUM Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отказался возглавить «Монако». Об этом 20 июля сообщает The Athletic.

Отмечается, что клуб хотел пригласить Почеттино, который на данный момент никого не тренирует, но тот ответил отказом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главным тренером «Монако» стал экс-наставник «Баварии» Нико Ковач, который сменил на этом посту Роберта Морено.

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