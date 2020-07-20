Оренбург, , 12:44 — REGNUM Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов покинет клуб после завершения сезона. Об этом 20 июля заявил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

«Парамонов точно не остаётся. У нас была договорённость, что он отработает этот отрезок сезона, а потом мы будем решать», — сказал Андреев.

Он добавил, что клуб ведёт работу по поиску нового главного тренера и в ближайшее время планирует определиться со списком кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Парамонов вошёл в тренерский штаб «Оренбурга» после того, как перешёл из пермской «Звезды». В середине июня он был назначен главным тренером до конца сезона 2019/20.

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