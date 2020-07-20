Мадрид, , 12:12 — REGNUM Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Атлетико» Коке. А на 87-й минуте «Реал Сосьедад» смог уйти от поражения благодаря автоголу хавбека «Атлетико» Эктора Эрреры.

«Атлетико» набрал 70 очков и занял третье место в чемпионате Испании. «Реал Сосьедад» с 56 очками стал шестым.

Читайте также: «Сельта» сохранила прописку в Примере на следующий сезон