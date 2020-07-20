Барселона, Испания, , 12:05 — REGNUM «Эспаньол» сыграл вничью с «Сельтой» в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов не вышел на поле из-за травмы.

«Сельта» набрала 37 очков и заняла 17-е место в чемпионате Испании, избежав вылета во второй дивизион. «Эспаньол», ранее потерявший шансы на сохранение прописки в Примере, с 25 очками стал 20-м.

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