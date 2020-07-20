20 июля 2020 | Время чтения 4 мин

За год до начала перенесенной на 2021 год Токийской летней Олимпиады выясняется, что связывавшие надежды на всемирные Игры как на серьезный импульс для преодоления экономической стагнации и воодушевления народа японцы в основной массе уже не хотят вовсе проведения у себя в стране главного спортивного праздника планеты.

Анатолий Кошкин, , 11:38 — REGNUM За год до начала перенесенной на 2021 год Токийской летней Олимпиады выясняется, что связывавшие надежды на всемирные Игры как на серьезный импульс для преодоления экономической стагнации и воодушевления народа японцы в основной массе уже не хотят вовсе проведения у себя в стране главного спортивного праздника планеты.

Согласно проведенному ведущим информационным агентством страны Киодо социологическому опросу, большинство респондентов (36,4%) считают, что соревнования следовало бы перенести как минимум ещё на год, прогнозируя, что ситуация с коронавирусом не сильно изменится к лету следующего года. При этом за полную отмену токийской Олимпиады выступили 33,7% опрошенных. Поддерживают проведение Олимпийских игр в столице Японии в 2021 году 23,9% жителей страны.

Есть и другие данные о настроениях японцев. Японская служба новостей JNN сообщила, что по результатам общенационального опроса абсолютное большинство японцев не хотят проведения Олимпиады в Токио и в будущем году. С проведением Игр в японской столице соглашаются лишь 17% опрошенных.

Несмотря на то, что переизбранная в начале июля на пост губернатора столичной префектуры Юрико Коикэ и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, преследуя и личные политические интересы, наотрез отказываются даже обсуждать вероятность нового переноса названной бывшим премьер-министром, а ныне вице-премьером и министром финансов Таро Асо «проклятой» Олимпиады, осторожность в оценках ее перспектив проявляют и ее непосредственные организаторы.

Напомним, что, назвав токийскую Олимпиаду — 2020 «проклятой», японский политик подвел под свое определение «базу», утверждая, что раз в 40 лет с летними Олимпиадами возникают проблемы из-за проклятья. Игры 1940 года в Токио были отменены из-за войны, Игры 1980 года в Москве бойкотировали США и другие страны, Игры-2020 в Токио уже перенесены и, как выясняется, могут не состояться вовсе.

Глава оргкомитета «Токио-2020» бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори высказывал мнение, что если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса, то Игры придется отменить. А председатель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита отмечал, что какие-либо критерии для проведения Олимпиады пока не определены.

«Мы стремимся к тому, чтобы провести Игры летом 2021 года. Нам крайне необходимо избежать отмены Олимпиады. В противном случае это нанесет огромный урон экономике Японии и мира. Если соревнования из-за пандемии так и не удастся провести в июле-августе 2021 года, то необходимо будет проработать вопрос еще одной отсрочки», — говорит член оргкомитета Харуюки Такахаси.

Однако в то, что Токийскую олимпиаду могут перенести еще раз, теперь уже, видимо, на 2022 год, поверить трудно, ибо это серьезно нарушит график проведения последующих зимних и летних Олимпиад, а также других крупных международных соревнований. А потому президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявляет, что Олимпиада в Токио, перенесенная на июль 2021 года, обязательно состоится. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции по окончании заседания исполкома МОК. «Ситуация с юношескими Олимпийскими играми не может быть никак связана с Играми в Токио и не может повлиять на их проведение. Мы полностью уверены в том, что в июле следующего года мы будем праздновать начало Олимпиады в Токио. Основная причина решения по Дакару связана с тем, что нам было бы практически невозможно организовать пять Игр за три года. Национальные олимпийские комитеты говорят об этом же, поскольку это требует больших финансовых вложений», — сказал Бах. Ранее Бах объявил о переносе летних юношеских Олимпийских игр в Дакаре в связи с пандемией коронавируса с 2022 на 2026 год.

А пока начали возвращать деньги за реализованные билеты на Токийскую олимпиаду. По официальным данным, организаторы реализовали около 4,48 млн билетов на летнюю Олимпиаду, а также около 970 тыс. на Параолимпиаду. Теперь желающим отправиться в японскую столицу на Олимпиаду в будущем, 2021 году надо покупать билеты заново. К немалому огорчению для японских организаторов Игр и правительства Японии, с большой степенью вероятности можно предположить, что число желающих посетить Страну восходящего солнца, если Олимпиада будет проведена в 2021 году, будет значительно меньше числа купивших билеты до начала пандемии коронавируса туристов и болельщиков. Да и сами японцы из опасения оказаться зараженными, скорее всего, будут воздерживаться от посещения стадионов и других мест массового скопления людей.

Это подтверждают данные опроса общественного мнения, проведенного центральной газетой страны «Асахи симбун», которые свидетельствуют о том, что причина отказа от Олимпиады многих японцев в опасении новых волн эпидемии. Почти 60% жителей Токио признались, что не хотят Олимпиады, ибо боятся заразиться коронавирусом. Они высказались за новую отсрочку или вовсе отмену Игр. И переубедить опасающихся за свою и жизнь детей и близких японцев будет непросто. Тут не помогут никакие заверения властей об обеспечении безопасности или проведении Олимпиады «в сокращенном режиме». Но стоит ли проводить заведомо неполноценную Олимпиаду, тратить на нее новые миллиарды долларов в условиях, когда сам японский народ выражает немалые сомнения по поводу, получается, навязываемого спортивного праздника?