Гранада, Испания, , 11:35 — REGNUM «Гранада» одержала победу над «Атлетиком» в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Гранады» голы забили Роберто Сольдадо (29), Антонио Пуэртас (55), Карлос Фернандес (67) и Анхель Монторо (93).

«Гранада» набрала 56 очков и заняла седьмое место в чемпионате Испании. Команда впервые вышла в еврокубки и сыграет в Лиге Европы. «Атлетик» с 51 очком стал 11-м.

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