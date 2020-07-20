Леганес, Испания, , 11:11 — REGNUM «Реал» сыграл вничью с «Леганесом» в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Реала» голы забили защитник Серхио Рамос (9) и нападающий Марко Асенсио (52). «Леганес» ответил точными ударами форвардов Бриана Хиля (45) и Роже Ассале (78).

«Реал» набрал 87 очка и занял первое место в чемпионате Испании. «Леганес» стал 18-м с 36 очками и вылетел во второй дивизион.

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