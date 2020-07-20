Барселона, Испания, , 10:45 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в седьмой раз в карьере.

В сезоне 2019/20 Месси забил 25 голов, сыграв в 33 матчах. Он опередил форварда «Реала» Карима Бензема, у которого 21 гол в 37 матчах. Замкнул тройку форвард «Вильярреала» Жерар Морено, забивший 18 мячей в 35 играх.

Ранее Месси становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезонах 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 и 2019 годов. Прежний рекордсмен Тельмо Зарра, игравший за «Атлетик», становился лучшим бомбардиром шесть раз.

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