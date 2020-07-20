Махачкала, , 10:31 — REGNUM Более 100 мини-футбольных и футбольных полей планируется установить в муниципалитетах Дагестана до 2024 года. Их построят по государственной программе развития физкультуры и спорта, сообщил на своей странице в Instagram председатель правительства республики Артем Здунов.

По словам премьера, в 2020 году в рамках госпрограммы в районах Дагестана уже установили 24 мини-футбольных поля с искусственным покрытием и одно большое поле в городе Буйнакске. В прошлом году в эксплуатацию были сданы большие футбольные поля в Дербенте и селе Кафыр-Кумух Буйнакского района, а в позапрошлом — в селе Эндирей Хасавюртовского района.

Здунов также сообщил, что до конца текущего года в республике запланирована сдача 12 воркаут-площадок размерами 30×15 метров.

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