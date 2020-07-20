Флоренция, Италия, , 09:58 — REGNUM «Фиорентина» одержала победу над «Торино» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На второй минуте защитник «Торино» Лянцо Силвейра отметился автоголом. На 75-й минуте форвард «Фиорентины» Патрик Кутроне упрочил преимущество своей команды.

На сегодняшний день «Фиорентина» набрала 42 очка и находится на 12-м месте в Серии А. «Торино» идёт на 15-м месте с 37 очками.

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