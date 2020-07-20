Неаполь, Италия, , 09:50 — REGNUM «Наполи» одержал победу над «Удинезе» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 22-й минуте счёт открыл полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль. Спустя девять минут форвард «Наполи» Аркадиуш Милик восстановил равновесие.

Победу «Наполи» принёс точный удар форварда Маттео Политано на 95-й минуте.

На сегодняшний день «Наполи» набрал 56 очков и находится на шестом месте в Серии А. «Удинезе» идёт на 16-м месте с 36 очками.

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