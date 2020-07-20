Рим, , 09:45 — REGNUM «Рома» сыграла вничью с «Интером» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Интера» голы забили защитник Стефан де Врей (15) и нападающий Ромелу Лукаку (88), реализовавший пенальти. У «Ромы» отличились Леонардо Спинаццола (45) и Генрих Мхитарян (57).

На сегодняшний день «Рома» набрала 58 очков и находится на пятом месте в Серии А. «Интер» идёт на втором месте с 72 очками.

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