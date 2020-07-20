Уотфорд, Великобритания, , 09:21 — REGNUM Главный тренер «Уотфорда» Найджел Пирсон покинул свой пост. Об этом 20 июля сообщается на сайте клуба.

Пирсон покинул клуб по собственному желанию за два тура до окончания сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ). Обязанности наставника будет исполнять Хейден Маллинс, работавший с молодёжной командой клуба.

В декабре 2019 года Пирсон сменил на посту главного тренера «Уотфорда» Кике Санчеса Флореса, но не сумел доработать до конца сезона.

«Уотфорд» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету команды 34 очка после 36 туров.

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