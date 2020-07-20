Лондон, , 09:04 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

На шестой минуте защитник «Лестера» Джеймс Джастин отметился автоголом. После этого «Тоттенхэм» забил два мяча: дубль оформил форвард Гарри Кейн.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» набрал 58 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» идёт на четвёртом месте с 62 очками.

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