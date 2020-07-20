Лондон, , 08:54 — REGNUM «Челси» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в полуфинальном матче Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Челси» голы забили нападающий Оливье Жиру (45+11) и полузащитник Мэйсон Маунт (46). Кроме того, автогол на счету защитника МЮ Гарри Магуайра (74).

«Манчестер Юнайтед» ответил голом хавбека Бруну Фернандеша, реализовавшего пенальти на 85-й минуте.

В финале «Челси» сыграет с «Арсеналом», который обыграл «Манчестер Сити». Финальный матч состоится 1 августа.