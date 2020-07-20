Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Бывший американский гольфист Джек Никлаус заявил, что переболел COVID-19. Об этом 20 июля сообщает golfchannel.com.

По словам Никлауса, он вместе со своей женой Барбарой в марте-апреле были на самоизоляции во Флориде, где получили положительные тесты на коронавирус.

«У Барбары не было симптомов, у меня болело горло и был кашель. Это продолжалось не очень долго, и нам очень повезло», — сказал Никлаус.

Никлаус — член Зала славы мирового гольфа. На его счету 18 побед на самых престижных турнирах — мэйджорах, что является рекордом.