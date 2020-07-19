Санкт-Петербург, , 20:56 — REGNUM Футболисты санкт-петербургского «Зенита», обыгравшие московский «Спартак», вышли в финал Кубка России. Встреча, завершившаяся со счетом 2:1, прошла 19 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

В составе победителей голевыми действиями отметились Артем Дзюба и Далер Кузяев. У гостей мяч забил Александр Соболев.

Отметим, что соперниками санкт-петербургского «Зенита» по финалу станут футболисты подмосковных «Химок».

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля футболисты подмосковных «Химок», обыгравшие на выезде екатеринбургский «Урал», стали первыми финалистами Олимп — Кубка России. Встреча прошла 19 июля на «Екатеринбург-Арене» в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:1.

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