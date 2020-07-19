Будапешт, , 19:08 — REGNUM Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес», одержал победу на Гран-при Венгрии. Третий этап по автогонкам класса «Формулы-1» прошел 19 июля на трассе «Хунгароринг» в пригороде Будапешта.

Второе место занял голландский гонщик из «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку сильнейших ещё один пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас.

Отметим, что российский пилот Даниил Квят, выступающий за команду «Альфа Таури», финишировал двенадцатым.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе «Формулы-1» Гран-при Штирии.

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