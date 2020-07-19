Мадрид, , 18:03 — REGNUM В Испании полиция Наварры расследует попытку организации футбольного матча между заразившимися коронавирусом и здоровыми игроками. Об этом сообщает газета El Confidencial.

Отмечается, что организатор распространял информацию и приглашал к участию в матче через социальные сети. Сотрудники полиции усмотрели в этом угрозу общественному здоровью и арестовала мужчину.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено 14,3 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались более 600 тыс. человек, выздоровели — 8 млн.

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