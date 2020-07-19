Екатеринбург, , 16:14 — REGNUM Футболисты подмосковных «Химок», обыгравшие на выезде екатеринбургский «Урал», стали первыми финалистами Олимп — Кубка России. Встреча, завершившаяся со счетом 3:1, прошла 19 июля на «Екатеринбург-Арене» в Екатеринбурге.

В составе подмосковной команды голевыми действиями отметились защитник Евгений Гапон, полузащитник Александр Трошечкин и нападающий Артем Полярус. У хозяев поля мяч забил нападающий Андрей Панюков.

Отметим, что соперник «Химок» по финалу определится по итогам матча «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва).

Как передавало ИА REGNUM, футболисты «Химок» заняли второе место в сезоне 2019/20 Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и получили право выйти в РПЛ.

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