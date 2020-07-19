Токио, , 12:45 — REGNUM Как минимум 33,7% граждан Японии выступает в пользу необходимости отмены летней Олимпиады в Токио, перенесенной из-за пандемии коронавирусной инфекции с 2020 на 2021 год. Это следует из данных опроса общественного мнения, которые 19 июля приводит агентство Kyodo.

Также сообщается, что 36,4% участвующих в опросе выступили за повторный перенос главных спортивных состязания мира, и только 29,3% опрошенных высказались за проведение в Токио летней Олимпиады в следующем году.

Кроме этого, указывается, что опрос был проведен с 17 по 19 июля с помощью использования стационарных и мобильных телефонов путем случайной выборки, при этом число опрошенных респондентов не указывается.

Напомним, летняя Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса она была перенесена на один год и должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.