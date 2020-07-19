Лас-Вегас, США, , 11:10 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян, являющийся действующим чемпионом промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в легчайшем весе, на один месяц отстранён от боев. Об этом 19 июля сообщает mmafighting.com.

Также уточняется, что 21-летний российский спортсмен отстранен от боев по медицинским показателям и что ему также запрещено работать на тренировках в контакте на 21 день.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе российский боец ММА Петр Ян одержал верх над представителем Бразилии Жозе Алдо, что позволило ему сделаться чемпионом UFC в легчайшем весе.