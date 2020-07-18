Дортмунд, Германия, , 23:40 — REGNUM Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейсон Санчо поделился мнением касательно слухов о своем уходе из команды.

«Я не знаю, что на это ответить. Сложно сказать. Это будущее. Никогда не знаешь, что может случится, поэтому подождем и посмотрим», — приводит слова Санчо World Soccer.

Напомним, что Санчо входит в список интересов «Манчестер Юнайтед». Однако, «дьяволы» не готовы заплатить требуемые за Санчо 100 миллионов евро, предлагая лишь половину от этой суммы из-за финансового кризиса.