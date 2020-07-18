Париж, , 23:09 — REGNUM Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек оценил шансы «Пари Сен-Жермен» на выход в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что в четвертьфинале французскому клубу будет противостоять самый результативный клуб Италии «Аталанта».

«Вне зависимости от результата игры «Аталанты» против «Вероны», я не вижу, о чем «ПСЖ» стоило бы волноваться в противостоянии с этой командой.

У «Аталанты» слишком плохая защита», — написал Раймон Доменек в своем «Твиттере».