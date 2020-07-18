Неаполь, Италия, , 21:58 — REGNUM Нападающий французского «Лилля» Виктор Осимхен выбрал солнечную Италию вместо Туманного Альбиона.

Согласно информации портала GFFN, Осимхен близок к заключению шестилетнего контракта с «Наполи». Сделка могла завершиться вчера, но игрок еще не проходил медосмотр.

По данным источника, нигерийский нападающий не собирается нарушать договоренность с «неаполитанцами», несмотря на свою задержку с заключением контракта.

Игрок не стал вести переговоры с представителями «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», которые контактировали с Осимхеном на этой неделе. Игрок предпочёл перейти в чемпионат Италии.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Виктор Осимхен отличился 13 голами в 27 матчах.