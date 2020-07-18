Бернли, Великобритания, , 21:40 — REGNUM «Бернли» всухую переиграл «Норвич» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги. Встреч прошла на стадионе «Карроу Род» в Норвиче завершилась победой гостей с преимуществом в два мяча — 2:0.

Первый мяч «Бернли» был забит новозеландцем Крисом Вудом на пятой дополнительной минуте первого тайма, голевую передачу на свой счет записал Йоханн Гудмундссон. Итоговый счет встречи установил хавбек «Норвича» Бен Годфри, отправив мяч в свои ворота на 80-й минуте встречи.

«Бернли» занимает девятое место чемпионата, набрав 54 очка. «Норвич» замыкает турнирную таблицу с 21 баллом на счету, что на 10 очков меньше чем у «Астон Виллы».