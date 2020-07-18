Валенсия, Испания, , 21:21 — REGNUM Даниэль Парехо может покинуть «Валенсию» в это межсезонье.

Согласно информации портала AS, руководство «Валенсии» приняло решение выставить на трансферный рынок капитана команды Даниэля Парехо.

По данным источника, 31-летний полузащитник назвал ряд клубов, в которые готов перейти. В этот список входят мадридский «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья» и «Вильярреал».

Действующее соглашение с испанцем рассчитано до лета 2022 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Парехо набрал 11 (8+3) очков по системе «гол+пас» в 34 матчах.