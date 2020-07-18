Монако, , 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уволил своего испанского главного тренера Роберта Морено с занимаемого им поста. Об этом 18 июля сообщает L’Equipe.

Также указывается, что Морено был уволен с занимаемого им поста так как не соответствовал новой концепции «Монако», обозначенной новым спортивным директором команды Полом Митчеллом.

Также сообщается, что вместо 42-летнего испанца на должность главного наставника клуба назначен 48-летний хорватский тренер Нико Ковач, который до этого с лета 2018 года возглавлял мюнхенскую команду «Бавария».

Напомним, по итогам сезона 2019/20, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции, клуб «Монако», в котором играет российский защитник Александр Головин, занял девятое место в чемпионате французской Лиги 1.