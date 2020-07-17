Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Бывший игрок «Зенита Джеррод Ютофф заключит контракт с клубом НБА «Вашингтон Уизардс», информирует в своем «Твиттере» журналист Шэмс Чараниа.

В нынешнем сезоне НБА 27-летний баскетболист защищал цвета «Мемфис Гриззлис», за которых провел лишь четыре встречи в регулярном чемпионате. Ранее игрок выступал за «Зенит», проведя в нем сезон 2018/2019.

Напомним, что розыгрыш НБА был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится 30 июля и пройдет в пределах специального кампуса в Орландо.