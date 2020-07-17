Шеффилд, Великобритания, , 22:20 — REGNUM Бывший голкипер шотландского «Рейнджерс» Уэс Фодерингем заключил контракт с «Шеффилд Юнайтед», перейдя в клуб на правах свободного агента. Срок дейсвтия соглашения рассчитан на три игровых сезона, информирует официальный сайт «Юнайтед».

Ранее 29-летний голкипер защищал цвета «Борехэма», «Хилтона», «Суиондона» и «Рейнджерс». За последний Уэс провел 143 матча во всех турнирах.

Уэс Фодерингем стал первым приобретением «клинков» в текущее трансферное окно.