Лидс, Великобритания, , 22:05 — REGNUM «Лидс» вернется в высший английский дивизион спустя 16 лет.

«Вест Бромвич» уступил «Хаддерсфилду» со счетом 2:1 в матче 45-го тура Чемпионшипа. Таким образом, подопечные Славена Билича, которые с 82 баллами занимают вторую строчку чемпионата за один тур до конца турнира, гарантировали «Лидс» чемпионство и, соответсвенно, выход в АПЛ. На данный момент в активе «павлинов» 87 очков.

В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.

В розыгрыше Чемпионшипа 2018−2019 «Лидс» был как никогда близок к выходу в элиту, но ближе к концу чемпионата клуб сдал в позициях и опустился до зоны плей-офф, где уступил «Дерби Каунти».