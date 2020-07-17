Ливерпуль, Великобритания, , 21:36 — REGNUM Воспитанник академии «Ливерпуля» Джек Кейн заключил новое соглашение с «красными». Согласно сообщениям пресс-службы «Ливерпуля», срок действия контракта с 18-летним хавбеком рассчитан на несколько лет, точная цифра не называется.

Кейн примкнул к футбольной школе «Ливерпуля», когда ему было пять лет. В этом году Джейк дебютировал за основную команду «красных», выйдя в матче Кубка Англии.

Ранее «Ливерпуль» досрочно гарантировал себе золотые медали чемпионата Англии.