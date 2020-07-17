Орландо, США, , 21:20 — REGNUM НБА расширит список лиц, допущенных до посещения матчей сезона в кампусе Орландо.

Согласно информации портала The Athletic, на матчах рестарта сезона НБА имеют право находиться не более трех руководителей из всех 30 команд лиги. В этот список, по данным источника, также войдут скауты из восьми команд, которые не примут участие в возобновлении турнира. Скаутам запрещено приближаться к паркету более чем на 25 метров.

Лицам, входящим в список, будет разрешено посещать арены, на которых проходят матчи, но у них не будет доступа к территории отелей.

Также в обязательной мере введено ношение масок.