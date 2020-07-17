Мадрид, , 20:38 — REGNUM Икер Касильяс войдет в руководство мадридского «Реала».

39-летний бывший голкипер «сливочных» вернется в стан мадридского клуба. Он станет советником президента клуба Флорентина Переса, информирует портала Marca.

Касильяс является воспитанником футбольной школы «мадридцев», в майке которых голкипер провел 725 матчей.

Несмотря на свою преданность клубу, в 2015 году был вынужден перейти в «Порту», где провел четыре полноценных сезона. В мае 2019 года перенёс инфаркт на тренировочной базе португальского клуба. Был заявлен на сезон 2019−2020 в качестве голкипера «Порту», но не сыграл ни единой игры, завершив карьеру в феврале 2020 года.