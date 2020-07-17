Москва, , 20:19 — REGNUM Михаил Науменков останется в ЦСКА еще на год.

Согласно сообщениям телеграм-канала «Хоккей без зрителей», защитник Михаил Науменков поставил подпись под новым соглашением с «армейцами». Контракт будет рассчитан на один сезон до 30 апреля 2021 года.

По данным источника, заработная плата хоккеиста за грядущий сезон составит 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Науменков принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата, набрав 5 (0+5) очков при полезности «+4».