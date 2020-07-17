Москва, , 17:56 — REGNUM Генеральный директор ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев извинился за свои слова в адрес московского «Спартака». Об этом 17 июля заявил председатель комитета Российского футбольного союза по этике Владимир Пильгуй.

По его словам, Медведеву сделали замечание и оштрафовали на 200 тыс. рублей.

«Мы не стали принимать более жесткие санкции, учитывая факт извинений Медведева, которые он принес на заседании», — сказал Пильгуй, добавив, что руководители не должны позволять себе высказывания или жесты, носящие оскорбительный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как «Зенит» стал чемпионом России по футболу, в сети появилось видео из раздевалки команды, на котором был запечатлён эпизод с участием футболистов Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, имитировавших половой акт.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев в свою очередь заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». «Спартак» в связи с этим обратился в комитет по этике РФС.

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