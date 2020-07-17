Ростов-на-Дону, , 16:19 — REGNUM Российский футбольный союз вынес решение по вопросу высказывания главным тренером футбольного клуба «Ростов» Валерием Карпиным критики в части возобновления матчей Российской премьер-лиги.

Наставник жёлто-синих должен оплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Также комитет по этике Российского футбольного союза вынес Карпину предупреждение за столь резкое высказывания.

ИА REGNUM напоминает, что Карпин после матча с «Оренбургом» назвал чемпионат России ненормальным и процитировал советского футболиста, заслуженного тренера СССР Павла Бышовца о том, что «есть предел положительным человеческим качествам, но человеческой мерзости нет предела». На это остро отреагировал президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

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