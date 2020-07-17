Москва, , 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак». Об этом рассказал член комитета Андрей Созин, сообщает 17 июля Sport24.

Медведева наказали штрафом и замечанием за комментарий по скандальному видео из раздевалки «Зенита». Артём Дзюба 5 июля, победив в матче «Краснодар», сымитировал половой акт с Сердаром Азмуном.

Медведев объяснил, что футболисты дурачились, но их действия можно расценить как намёк на то, что произойдёт со «Спартаком» в кубковом матче. Как сообщало ИА REGNUM, руководство «Спартака» обратилось в комитет по этике, Медведев же позднее заявил, что говорил с юмором.

Читайте также: Гендиректор «Зенита» назвал юмором слова о видео Дзюбы и «Спартаке»