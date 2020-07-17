Сочи, Краснодарский край, , 14:01 — REGNUM Футболисты «Сочи» переносят заражение коронавирусом бессимптомно. Об этом 17 июля заявил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко, сообщает Sport24.

«Все ребята чувствуют себя хорошо, у всех коронавирус протекает бессимптомно. Ребята молодые, у них организм сильный», — сказал Рубашко.

Он также добавил, что вопрос о том, состоится ли матч с «Крыльями Советов» в 30-м туре чемпионата России, будет решаться после того, как будут получены результаты тестирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура из-за вспышки коронавируса в команде.

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