Москва, 17 июля 2020, 13:47 — REGNUM Сборная России по футболу осталась на 38-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновлённая версия рейтинга опубликована 16 июля на сайте организации.

В рейтинге не произошло изменений из-за того, что международные матчи не проводились в связи с пандемией коронавируса.

Лидером осталась сборная Бельгии. На втором месте идёт команда Франции, действующий чемпион мира. Замыкает тройку сборная Бразилии.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

  1. Бельгия — 1765 очков,
  2. Франция — 1733,
  3. Бразилия — 1712,
  4. Англия — 1661,
  5. Уругвай — 1645,
  6. Хорватия — 1642,
  7. Португалия — 1639,
  8. Испания — 1636,
  9. Аргентина — 1623,
  10. Колумбия — 1622.

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