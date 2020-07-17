Москва, 17 июля 2020, 13:47 — REGNUM Сборная России по футболу осталась на 38-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновлённая версия рейтинга опубликована 16 июля на сайте организации.
В рейтинге не произошло изменений из-за того, что международные матчи не проводились в связи с пандемией коронавируса.
Лидером осталась сборная Бельгии. На втором месте идёт команда Франции, действующий чемпион мира. Замыкает тройку сборная Бразилии.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
- Бельгия — 1765 очков,
- Франция — 1733,
- Бразилия — 1712,
- Англия — 1661,
- Уругвай — 1645,
- Хорватия — 1642,
- Португалия — 1639,
- Испания — 1636,
- Аргентина — 1623,
- Колумбия — 1622.
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