Москва, , 13:47 — REGNUM Сборная России по футболу осталась на 38-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновлённая версия рейтинга опубликована 16 июля на сайте организации.

В рейтинге не произошло изменений из-за того, что международные матчи не проводились в связи с пандемией коронавируса.

Лидером осталась сборная Бельгии. На втором месте идёт команда Франции, действующий чемпион мира. Замыкает тройку сборная Бразилии.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

Бельгия — 1765 очков, Франция — 1733, Бразилия — 1712, Англия — 1661, Уругвай — 1645, Хорватия — 1642, Португалия — 1639, Испания — 1636, Аргентина — 1623, Колумбия — 1622.

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