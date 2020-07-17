Москва, , 13:35 — REGNUM Московский ЦСКА подписал новый контракт с хоккеистом Максимом Шалуновым. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что соглашение с 27-летним нападающим рассчитано до конца сезона 2020/21.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который был завершён досрочно, Шалунов сыграл 58 матчей, в которых набрал 27 очков — 15 шайб и 12 голевых передач.

В составе ЦСКА Шалунов стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2018/19.

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