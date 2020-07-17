Москва, , 13:29 — REGNUM Национальный проект «Физическая культура и спорт» может быть разработан в перспективе. Об этом 17 июля заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«Возможно, через какое-то время мы выйдем с предложением о том, чтобы был национальный проект «Физическая культура и спорт», но сейчас такое время, когда очень важно жить в текущих реалиях», — сказал Матыцин.

По его словам, у Минспорта есть много обязательств, которые были приняты в рамках существующих программ и федерального проекта.

На данный момент спорт представлен в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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